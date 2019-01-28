В Волжском иномарка сбила двух школьниц

Происшествия 28.01.2019 12:28
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28.01.2019 12:28
Две восьмиклассницы сегодня были доставлены в городскую больницу Волжского после наезда иномарки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло утром напротив дома № 137б по проспекту Ленина. На данный момент известно, что школьницы переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортных средств. Наезд на учениц 8-го класса совершила водитель "KIA Sorento". Алкоголя в крови женщины не обнаружено. У обеих пострадавших - черепно-мозговые травмы, сотрясения. Проводится проверка.
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