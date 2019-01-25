Открыто движение на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"

Происшествия 25.01.2019 09:22
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25.01.2019 09:22
Движение на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград", ограниченное из-за непогоды, возобновилось сегодня утром. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Напомним, вчера из-за низовой метели, плохой видимости и снегопада было введено ограничение движения для большегрузов и автобусов на трассах московского и саратовского направлений. Движение на трассе "Волгоград-Москва" возобновилось еще вчера вечером.
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