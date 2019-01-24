Экология 24.01.2019 14:00
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24.01.2019 14:00
Акция по подкормке зайцев объявлена в природном парке «Эльтонский» в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет природы. Экологи призвали неравнодушных жителей Палласовского района помочь животным пережить суровую зиму. Из-за образовавшегося в степи плотного снежного покрова диким животным приходится сложно. Зайцы обгладывают кору на лиственных и хвойных деревьях, ищут корм неподалеку от частных домовладений. Установленные на территории природного парка кормушки наполнять могут все желающие. Местные жители приносят листья капусты, морковь, яблоки и другой корм.
Фото oblkompriroda.volgograd.ru
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