Экология

В Волгоградской области объявили акцию по подкормке голодающих зайцев

Экология 24.01.2019 14:00
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24.01.2019 14:00


Акция по подкормке зайцев объявлена в природном парке «Эльтонский» в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102»  со ссылкой на региональный комитет природы. Экологи призвали неравнодушных жителей Палласовского района помочь животным пережить суровую зиму. Из-за образовавшегося в степи плотного снежного покрова диким животным приходится сложно. Зайцы обгладывают кору на лиственных и хвойных деревьях, ищут корм неподалеку от частных домовладений. Установленные на территории природного парка кормушки наполнять могут все желающие. Местные жители приносят листья капусты, морковь, яблоки и другой корм.  
Фото oblkompriroda.volgograd.ru


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