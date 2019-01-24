П алласовский район Волгоградской области оказался сегодня обесточенным из-за аварии на воздушной линии 110 кВ на территории Казахстана. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе МРСК Юга.

По данным ФСК ЕЭС, большая часть отключенных потребителей сейчас вновь запитана. Сбой был вне сетей ФСК ЕЭС, оборудование компании отключилось штатно для предотвращения развития аварийной ситуации. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено.

На время проведения восстановительных работ для энергообеспечения социально значимых объектов и части населения ПАО "МРСК Юга" направила 8 резервных источников электроснабжения общей мощностью 534,4 кВт. При помощи энергетиков компании подключаются еще более 20 муниципальных электрогенераторов.

Для потребителей действует круглосуточный телефон «горячей линии» 8-800-100-70-60.



