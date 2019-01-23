В Волгограде пассажирский автобус не доехал до конечной из-за ДТП





Авария с участием пассажирского автобуса, следующего по маршруту №85, произошла сегодня на территории микрорайона "Родниковая Долина", сообщает ИА "Высота 102". Известно, что столкнулись два легковых автомобиля. От удара одну из машин отбросило на автобус, который проходил мимо. До конечной общественный транспорт не доехал несколько десятков метров. Автобус получил незначительные повреждения кузова, пассажиры не пострадали.

Автотранспортное предприятие в связи с ДТП выпустило на маршрут дополнительный транспорт.



