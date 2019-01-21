В Саратовской области молодогвардейцы «Единой России» забросали елками офис мусорного регоператора

Газетный киоск 21.01.2019 17:20
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21.01.2019 17:20
er-balakovo.ru. 19 января.
Балаковское местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» провело акцию в Балаково перед офисом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причиной проведения акции стали многочисленные проблемы с вывозом мусора с территории города Балаково. Региональный оператор начал работу по вывозу мусора с августа 2018 года. По сей день балаковцы не перестают жаловаться на то, что мусор долго не вывозят, контейнерные площадки не очищают. Социальные сети завалены фотографиями гор мусора во дворах жилых домов. Региональный оператор некачественно оказывает услугу, за которую балаковцам приходится платить в полном объеме. Последней каплей стало то, что региональный оператор пообещал после новогодних праздников вывезти елки, которые жители вынесут на контейнерные площадки. Но в итоге скопились горы елок, которые никто не вывозит.
Активисты Балаковского отделения «Молодой Гвардии» решили показать региональному оператору, что так больше не может продолжаться. Утром молодогвардейцы проехали в несколько дворов и собрали невывезенные елки. За полчаса набралось несколько десятков деревьев — полный автомобиль Газель.
Молодогвардейцы принесли елки к офису Регионального оператора на улице Трнавской. Они сделали из елок «Аллею позора» и украсили ее фотографиями заваленных мусором площадок и логотипами Регионального оператора. Затем молодогвардейцы провели церемонию открытия «Аллеи позора», разрезали красную ленточку. После проведения акции, балаковские молодогвардейцы убрали за собой все елки и отвезли их на контейнерные площадки.
Фото с сайта Балаковского местного отделения партии "Единая Россия".
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