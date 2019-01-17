Аварии парализовали движение троллейбусов и трамваев в двух районах Волгограда

Практически в одно время в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда произошли две аварии с участием общественного электротранспорта. Как сообщили сегодня в региональном главке МВД, обошлось без пострадавших.
Происшествия 17.01.2019 12:32
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17.01.2019 12:32
Практически в одно время в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда произошли две аварии с участием общественного электротранспорта. Как сообщили сегодня в региональном главке МВД, обошлось без пострадавших.
Практически в одно время в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда произошли две аварии с участием общественного электротранспорта. Как сообщили сегодня в региональном главке МВД, обошлось без пострадавших.
На первой продольной магистрали рядом с остановкой «Площадь Чекистов» легковушка «Рено», выезжая с парковки, не предоставила преимущество троллейбусу.
А уже в Дзержинском районе, недалеко от областной больницы, в аварию попал трамвай. По предварительным данным, иномарка «Рено Логан», переезжая пути, не пропустила электротранспорт. Движение в сторону Центрального района затруднено.
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