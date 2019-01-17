Аварии парализовали движение троллейбусов и трамваев в двух районах Волгограда



Практически в одно время в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда произошли две аварии с участием общественного электротранспорта. Как сообщили сегодня в региональном главке МВД, обошлось без пострадавших.

На первой продольной магистрали рядом с остановкой «Площадь Чекистов» легковушка «Рено», выезжая с парковки, не предоставила преимущество троллейбусу.

А уже в Дзержинском районе, недалеко от областной больницы, в аварию попал трамвай. По предварительным данным, иномарка «Рено Логан», переезжая пути, не пропустила электротранспорт. Движение в сторону Центрального района затруднено.



