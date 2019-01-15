



Пять ближайших лет в колонии общего режима проведет бывший сотрудник ГИБДД Волгограда. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, осужденный признан виновным в получении взяток и служебном подлоге. По данным следствия, мужчина осужден по двум эпизодам получения взяток.

Первый раз нечестный бывший полицейский «заработал» 40 тысяч рублей. Именно за такое вознаграждение он постарался смягчить приговор скрывшемуся с места ДТП виновнику аварии. Свое обещание мужчина сдержал. В суде положительно охарактеризовал виновника аварии и сказал, что второй участник ДТП к виновнику претензий не имеет. В другой раз за 28 тысяч рублей бывший «гаишник» подделал документы еще одному виновнику ДТП, который также покинул место аварии.

Недобросовестный сотрудник полиции также заплатит штраф в 900 тысяч рублей и не сможет занимать должности в органах госвласти еще 2 года.



