Спорт

В волгоградский «Ротор» взяли нового тренера

Спорт 12.01.2019 16:54
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12.01.2019 16:54


Тренерский штаб ФК "Ротор" пополнил Андрей Бочков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе футбольного клуба, Андрей Бочков, который завтра отметит 37-летие, родился в Волгограде. В качестве футболиста выступал на позиции полузащитника за «Олимпию», «Уралан», «Ростов», «Шинник», «Луч», «Урал», «Тосно», «Сочи», «Волгарь» и «Нефтехимик». В Премьер-лиге провёл 133 матча, забил 6 мячей. 
Победитель первенства ФНЛ: 2012/13, бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2014/15, обладатель Кубка ФНЛ 2012, 2013, бронзовый призёр зоны «Поволжье» Второго дивизиона: 2001, 2002. Напомним, в настоящее время обязанности главного тренера клуба исполняет Павел Могилевский после увольнения Роберта Евдокимова. 

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