В обледеневшие дворы Волгограда отправились инспекторы

Как известно, уборка дворовых территорий, за которую жители ежемесячно платят немалые деньги, включает в себя не только очистку от снега, но и противогололедную обработку подходов к подъездам, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов. В адрес управляющих компаний, некачественно убравших придомовые территории, будут направлены уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, управляющая компания будет оштрафована. Напомним, штраф на юридическое лицо за нарушение правил благоустройства составляет от 20 до 30 тысяч рублей.
По вопросам ненадлежащей уборки двора жители могут обратиться в районное МБУ «ЖКХ» или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда.