В обледеневшие дворы Волгограда отправились инспекторы





Активизировать проверки состояния дворов и придомовых территорий решено в связи с погодными условиями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города, специалисты профильных структур сегодня выехали на проверку территорий жилых кварталов, за состоянием которых должны следить обслуживающие многоквартирный фонд организации. По данным мониторинга департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, обработаны и расчищены от снега и наледи территории возле 4057 домов.

Как известно, уборка дворовых территорий, за которую жители ежемесячно платят немалые деньги, включает в себя не только очистку от снега, но и противогололедную обработку подходов к подъездам, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов. В адрес управляющих компаний, некачественно убравших придомовые территории, будут направлены уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. Если к моменту повторной проверки состояние двора останется без изменений, управляющая компания будет оштрафована. Напомним, штраф на юридическое лицо за нарушение правил благоустройства составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

По вопросам ненадлежащей уборки двора жители могут обратиться в районное МБУ «ЖКХ» или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда.









