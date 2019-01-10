Ожидается большой снегопад: В Волгоградской области сойдутся циклон и антициклон

Общество 10.01.2019 13:17
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10.01.2019 13:17
Серьезные осадки возможны завтра, когда, по прогнозам, над Волгоградской областью сойдутся циклон и антициклон, сообщает ИА «Высота 102». По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, согласно данным спутниковых метеосистем, установленным вдоль сети федеральных автодорог, ожидается сильный снегопад. Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести 159 специализированных дорожных машин. Водителей призывают без особой необходимости не выезжать на трассы в снегопад, а при передвижении быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
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