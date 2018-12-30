«МТТ» создал замену оператору колл-центра





Современные коммуникационные технологии позволяют оптимизировать бизнес-процессы, увеличить производительность, снизить стоимость выполнения тех или иных задач. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ОАО «МТТ», компания предоставляет телеком-услуги, необходимые бизнесу, а это — целый комплекс:

• IP-телефония и виртуальная АТС,

• web-виджеты для привлечения и удержания новых клиентов,

виртуальные номера 89 городов России, 89 городов России,

• SMS-общение с клиентами.

Тем, кто только запускает проект, «МТТ» предлагает пакет услуг «Старт бизнеса», в который входит набор инструментов для продаж по телефону и через интернет, для приема и обработки заказов, для качественного обслуживание каждого клиента. Запуск виртуальной АТС происходит в день подачи заявки, а в перечень услуг входит голосовое меню IVR, многоканальные номера, статистика звонков, переадресация вызовов. Так, многоканальный номер готов обеспечить 100 линий для совершения и приема звонков, а значит ни один клиент не будет потерян. Размещенные на сайте web-виджеты «онлайн-консультант» и «умный виджет обратной связи» помогают менеджерам эффективнее взаимодействовать с клиентами.

В рамках пакета «Офис продаж 2.0» дополнительно доступен многоканальный номер 8-800, на который клиенты компании могут звонить бесплатно с любого устройства из любого российского города. Поскольку покупателям не приходится платить за услуги связи, номер 8-800 увеличивает число обращения на 30%, констатируют в «МТТ». Многоканальный номер 8-800 позволяет принимать до ста входящих звонков одновременно, а если все сотрудники заняты, то вызовы ставятся в очередь. Бесплатный национальный номер повышает лояльность покупателя.

«МТТ» делает доступными для бизнеса виртуальные городские номера во всех регионах страны, а значит, чтобы работать на любом из региональных рынков, не обязательно арендовать там офис. Благодаря дополнительным функциям голосового меню и переадресации вызова, каждый клиент будет услышан.

Выбрать подходящий пакет услуг можно на сайте mtt.ru. Подписание договора происходит в личном кабинете администратора на сайте.

В настоящее время сеть МТТ ежедневно обрабатывает более 60 млн вызовов, обслуживая более 170 млн абонентов по всей России.



