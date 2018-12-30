«МТТ» создал замену оператору колл-центра

Экономика 30.12.2018 11:17 Реклама
558 0
30.12.2018 11:17
Современные коммуникационные технологии позволяют оптимизировать бизнес-процессы, увеличить производительность, снизить стоимость выполнения тех или иных задач. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ОАО «МТТ», компания предоставляет телеком-услуги, необходимые бизнесу, а это — целый комплекс:
• IP-телефония и виртуальная АТС,
• web-виджеты для привлечения и удержания новых клиентов,
• виртуальные номера 89 городов России,
• SMS-общение с клиентами.
Тем, кто только запускает проект, «МТТ» предлагает пакет услуг «Старт бизнеса», в который входит набор инструментов для продаж по телефону и через интернет, для приема и обработки заказов, для качественного обслуживание каждого клиента. Запуск виртуальной АТС происходит в день подачи заявки, а в перечень услуг входит голосовое меню IVR, многоканальные номера, статистика звонков, переадресация вызовов. Так, многоканальный номер готов обеспечить 100 линий для совершения и приема звонков, а значит ни один клиент не будет потерян. Размещенные на сайте web-виджеты «онлайн-консультант» и «умный виджет обратной связи» помогают менеджерам эффективнее взаимодействовать с клиентами.
В рамках пакета «Офис продаж 2.0» дополнительно доступен многоканальный номер 8-800, на который клиенты компании могут звонить бесплатно с любого устройства из любого российского города. Поскольку покупателям не приходится платить за услуги связи, номер 8-800 увеличивает число обращения на 30%, констатируют в «МТТ». Многоканальный номер 8-800 позволяет принимать до ста входящих звонков одновременно, а если все сотрудники заняты, то вызовы ставятся в очередь. Бесплатный национальный номер повышает лояльность покупателя.
«МТТ» делает доступными для бизнеса виртуальные городские номера во всех регионах страны, а значит, чтобы работать на любом из региональных рынков, не обязательно арендовать там офис. Благодаря дополнительным функциям голосового меню и переадресации вызова, каждый клиент будет услышан.
Выбрать подходящий пакет услуг можно на сайте mtt.ru. Подписание договора происходит в личном кабинете администратора на сайте.
В настоящее время сеть МТТ ежедневно обрабатывает более 60 млн вызовов, обслуживая более 170 млн абонентов по всей России.
Реклама
Популярное по теме
14.12.2018 15:27
12145 20
24.12.2018 17:38
11195 22
16.12.2018 14:47
9197 0
В Волгоградской области утверждены новые тарифы на электроэнергию для населения в 2019 году29.12.2018 09:59
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»28.12.2018 17:40
«Сады Придонья» вкладывают серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйства28.12.2018 12:15
ВТБ провел пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий28.12.2018 10:02
Генеральный директор ООО «РИТЭК»: уходящий год был успешным28.12.2018 08:00
В Михайловке в 2018 году капитально отремонтировали 9 домов и установили один лифт27.12.2018 11:38
ВТБ профинансирует агрохолдинг «БИО-ТОН» на 2 млрд рублей26.12.2018 17:28
РИТЭК поздравил пациентов детских клиник Волгограда с Новым годом26.12.2018 10:12
ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов крупному производителю азотных удобрений25.12.2018 12:49
Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйца24.12.2018 17:38
Суд арестовал счета генподрядчика объекта ЧМ-2018 в Волгограде24.12.2018 14:20
Плати «с умом»: #НЕПРОСТОКАРТА от банка «Возрождение»24.12.2018 14:14
В Садах Придонья появился парк стоимостью 30 млн рублей24.12.2018 14:06
Шаг вперед: Итоги 2018 года24.12.2018 09:58
Мэрия Волгограда берет 700 миллионов рублей кредита для погашения долгов23.12.2018 10:43
Реклама