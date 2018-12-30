В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля





Сегодня около 5 утра возле дома №1 на улице Тулака в Советском районе Волгограда вспыхнули один за другим четыре автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по всей площади горел кроссовер «Hyundai ix35», в «BMW X5» пламя бушевало в моторном отсеке. Огонь перекинулся и на рядом стоящие «Toyota Corolla» и ВАЗ-2107. Пожарные расчёты четвертой пожарно-спасательной части спустя 10 минут после поступления вызова ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.



