В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля

Происшествия 30.12.2018 11:03
734 0
30.12.2018 11:03
Сегодня около 5 утра возле дома №1 на улице Тулака в Советском районе Волгограда вспыхнули один за другим четыре автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по всей площади горел кроссовер «Hyundai ix35», в «BMW X5» пламя бушевало в моторном отсеке. Огонь перекинулся и на рядом стоящие «Toyota Corolla» и ВАЗ-2107. Пожарные расчёты четвертой пожарно-спасательной части спустя 10 минут после поступления вызова ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается.
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
21530 12
24.12.2018 10:56
20996 32
10.12.2018 22:44
16234 0
Волгоградские полицейские изъяли более 20 килограммов «икры красного цвета»29.12.2018 11:14
Происшествия 29.12.2018 11:14
2328 11 Обсудить
На дороге в Волгоградской области в опрокинувшейся машине погиб водитель29.12.2018 10:16
Происшествия 29.12.2018 10:16
615 0 Обсудить
В Волгограде пострадала пожилая пассажирка автобуса29.12.2018 10:16
Происшествия 29.12.2018 10:16
900 3 Обсудить
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)28.12.2018 11:26
Происшествия 28.12.2018 11:26
21530 12 Обсудить
Безработная из Волгограда надолго запомнит предновогоднюю поездку в Москву28.12.2018 11:17
Происшествия 28.12.2018 11:17
5699 19 Обсудить
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух машин на трассе Волгоградской области28.12.2018 10:24
Происшествия 28.12.2018 10:24
3622 0 Обсудить
На трассе Волгоградской области пенсионерка погибла под колесами "ГАЗели"28.12.2018 10:12
Происшествия 28.12.2018 10:12
900 0 Обсудить
В Волгограде за кражу недорогого смартфона женщине грозит до 5 лет тюрьмы28.12.2018 10:03
Происшествия 28.12.2018 10:03
1182 6 Обсудить
В Волгограде задержали малолетних разбойников с ножом и молотком27.12.2018 12:40
Происшествия 27.12.2018 12:40
3843 18 Обсудить
В Волгоградской области пьяный отчим убил 7-летнего пасынка27.12.2018 11:13
Происшествия 27.12.2018 11:13
6129 7 Обсудить
В Волгограде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и пытался скрыться27.12.2018 10:40
Происшествия 27.12.2018 10:40
9080 5 Обсудить
В ДТП с легковушкой и большегрузом на трассе Волгоградской области пострадали две женщины27.12.2018 10:32
Происшествия 27.12.2018 10:32
2635 0 Обсудить
В Волгограде мошенник специализировался на изготовлении мебели-"невидимки"26.12.2018 14:22
Происшествия 26.12.2018 14:22
3726 5 Обсудить
В Волгоградской области полицейские накрыли нарколаборатории26.12.2018 11:48
Происшествия 26.12.2018 11:48
2537 0 Обсудить
В Волгоградской области пассажирка машины попала в больницу после "тройного удара"26.12.2018 10:41
Происшествия 26.12.2018 10:41
669 0 Обсудить
Реклама