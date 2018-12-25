Общество

Скончался профессор-легенда Волгоградского государственного университета

Общество 25.12.2018 16:36
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25.12.2018 16:36


Сегодня, 25 декабря, ушел из жизни доктор филологических наук, профессор Валерий Александрович Пестерев. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном университете.  
Валерий Александрович родился в 1950 году в Сталинграде. Окончил Волгоградский государственный педагогический институт им. А. С. Серафимовича в 1971 году, в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1999 году защитил докторскую диссертацию. Основной круг литературоведческих интересов В.А Пестерева – изучение зарубежного романа ХХ и начала ХХI в., прежде всего в аспекте типологии, национального своеобразия и индивидуальной художнической самобытности его форм в литературах Франции, Бельгии, Великобритании, США, Германии, Австрии.
С 1985 года по 2015 год В.А Пестерев работал в Волгоградском государственном университете профессором кафедры литературы и журналистики института филологии и межкультурной коммуникации.
Под руководством В.А. Пестерева были защищены кандидатские диссертации, выпускные квалификационные работы. Будучи высококвалифицированным специалистом в области зарубежной литературы, В.А. Пестерев неоднократно выступал оппонентом на защитах диссертаций, его статьи публиковались в ведущих научных журналах страны.
Коллектив Волгоградского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Александровича.
Прощание состоится в четверг, 27 декабря.    
Валерия Александровича можно назвать легендой Волгоградского государственного университета. Он был профессионалом своего дела и потому - требователен к студентам. Сдать ему экзамен с первого раза считалось большой удачей. Но именно благодаря полученным в университете знаниям многие выпускники ВолГУ, у которых преподавал Валерий Пестерев,  до сих пор помнят блистательные произведения зарубежной литературы, любовью к которым профессор щедро делился со своими учениками.   

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