Плати «с умом»: #НЕПРОСТОКАРТА от банка «Возрождение»

Предновогодняя пора и зимние каникулы сопряжены с повышенными тратами. Учитывая это, банк «Возрождение» выпустил уникальную карту. Дебетовая #НЕПРОСТОКАРТА* отличается от всех других расширенным набором опций, а также современным дизайном, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.





«С опорой на технологические и финансовые возможности Группы ВТБ за короткий срок нам удалось предложить нашим клиентам целый ряд новых продуктов и сервисов, в том числе новую карту - #непростокарта, которая позволяет копить, получать начисления в виде кэшбэка и при этом максимально удобна в использовании. Мы уверены, что она поможет ее владельцам придерживаться разумной финансовой стратегии», - прокомментировала новинку заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Напомним, что в октябре «Возрождение» вошёл в финансовую группу ВТБ – теперь многолетняя репутация «Возрождения» обеспечивается еще и государственной надежностью.





*#НЕПРОСТОКАРТА позволяет увеличивать доход за счет размещения средств на Накопительном счете, процент на остаток по которому составляет 5% годовых при размещении средств даже на 1 день.

По карте начисляется повышенный кэшбэк (возврат части средств с безналичной покупки) в размере 5% за покупки в категориях «Кафе, рестораны, фастфуд», «Аптеки», а также «АЗС», а на все остальные покупки – в размере 1%. До 50 тыс. рублей в месяц можно бесплатно снимать наличными в банкоматах других банков по всему миру и совершать бесплатные переводы на карты любого банка до 25 тыс. рублей в месяц.

Приятным бонусом для держателей карты станет программа привилегий MasterCard «Бесценные города» со скидками у партнеров MasterCard, которые доходят до 30%.

Важно, что при сохранении определенного остатка и/или при определенном обороте средств карта обслуживается бесплатно. Приятное дополнение: клиент может сам выбрать один из трёх оригинальных дизайнов карты.