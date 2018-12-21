Облдума ввела налоговые каникулы для стадиона "Волгоград Арена"

Экономика 21.12.2018 10:23
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21.12.2018 10:23
Сегодня Волгоградская областная дума освободила от уплаты налога на имущество Дирекцию по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщает ИА «Высота 102» из зала заседаний регпарламента.
В 2019 году сумма экономии составит 300 млн рублей, которые нужно было выделять из бюджета региона. Принятие этого законопроекта, по мнению авторов проекта, позволит отказаться от встречных финансовых потоков.
Напомним, в конце ноября текущего года Волгоградская гордума освободила "Волгоград Арену", построенную к чемпионату мира по футболу, от уплаты земельного налога. Льгота будет действовать ближайшие три года. В результате бюджет города не дополучит за этот период порядка 100 млн рублей.
В соответствии с поручением президента России до 30 мая 2019 года главные арены ЧМ-2018 должны быть переданы в собственность субъектов. За деятельность сооружения будет отвечать государственное учреждение «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена», созданное два месяца назад. Правительство РФ рекомендовало регионам, в которых были построены стадионы, установить налоговые льготы во избежании перекрестного субсидирования.
При наличии подобных преференций Министерство спорта России обещает предоставить региону субсидии на содержание «Волгоград Арены». Так, в течение ближайших пяти лет сумма межбюджетных трансфертов может составить 800 млн рублей, в том числе, в 2019 году – 302 млн рублей.
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