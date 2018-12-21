Облдума ввела налоговые каникулы для стадиона "Волгоград Арена"





Сегодня Волгоградская областная дума освободила от уплаты налога на имущество Дирекцию по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщает ИА «Высота 102» из зала заседаний регпарламента.

В 2019 году сумма экономии составит 300 млн рублей, которые нужно было выделять из бюджета региона. Принятие этого законопроекта, по мнению авторов проекта, позволит отказаться от встречных финансовых потоков.

Напомним, в конце ноября текущего года Волгоградская гордума освободила "Волгоград Арену", построенную к чемпионату мира по футболу, от уплаты земельного налога. Льгота будет действовать ближайшие три года. В результате бюджет города не дополучит за этот период порядка 100 млн рублей.

В соответствии с поручением президента России до 30 мая 2019 года главные арены ЧМ-2018 должны быть переданы в собственность субъектов. За деятельность сооружения будет отвечать государственное учреждение «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена», созданное два месяца назад. Правительство РФ рекомендовало регионам, в которых были построены стадионы, установить налоговые льготы во избежании перекрестного субсидирования.

При наличии подобных преференций Министерство спорта России обещает предоставить региону субсидии на содержание «Волгоград Арены». Так, в течение ближайших пяти лет сумма межбюджетных трансфертов может составить 800 млн рублей, в том числе, в 2019 году – 302 млн рублей.



