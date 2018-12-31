Общество

В Волгоградской области сменился руководитель СУ СКР

Общество 31.12.2018 12:12
13185 0
31.12.2018 12:12


Михаил Музраев указом президента РФ освобожден от должности руководителя СУ СК России по Волгоградской области. Решение, как сообщил сегодня ИА "Высота 102" источник в Кремле, глава государства принял накануне.  
Михаил Кандуевич Музраев - отдельная страница в современной истории региона, один из самых уважаемых представителей силовых структур Волгоградской области. Родился 1 января 1959 года в селе Новый Рогачик Калачевского района. Проходил срочную военную службу в рядах Военно-морского флота СССР. После окончания Саратовского юридического института им. Д.И. Курского по специальности правоведение в 1986 году поступил на службу в прокуратуру Волгоградской области. В  первые годы службы прошел  путь от стажера до начальника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры региона.  С декабря 1996 года по сентябрь 2007 года Михаил Музраев состоял в должности заместителя прокурора Волгоградской области. За период службы неоднократно возглавлял следственно-оперативные группы по раскрытию особо тяжких насильственных преступлений, «заказных» убийств, в том числе совершенных организованными преступными группами и бандами. За образцовое исполнение служебного долга Михаил Музраев указом Президента РФ награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет многочисленные ведомственные награды.
На должность руководителя СУ СК по Волгоградской области указом президента назначен  51-летний Василий Семенов, возглавлявший до этого СУ СКР по Астраханской области. 
По данным ИА "Высота 102", Михаил Музраев не уходит на пенсию, он продолжит госслужбу. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
57283 53
В Волгограде на «левом» пикете призвали к ответу единороссов
16.12.2018 12:32
31688 0
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
26830 2
Общество
31.12.2018 13:24
Общество 31.12.2018 13:24
779 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2018 12:15
Общество 31.12.2018 12:15
1180 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2018 11:00
Общество 31.12.2018 11:00
3355 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2018 09:21
Общество 31.12.2018 09:21
6559 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2018 19:19
Общество 30.12.2018 19:19
2215 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2018 19:17
Общество 30.12.2018 19:17
17467 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2018 10:27
Общество 30.12.2018 10:27
8229 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2018 10:13
Общество 30.12.2018 10:13
6676 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2018 10:08
Общество 30.12.2018 10:08
1059 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2018 07:47
Общество 30.12.2018 07:47
9147 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 16:32
Общество 29.12.2018 16:32
26830 2 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 15:36
Общество 29.12.2018 15:36
1533 6 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 14:32
Общество 29.12.2018 14:32
16029 10 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 12:34
Общество 29.12.2018 12:34
3651 3 Обсудить

0
Далее
Общество
29.12.2018 11:28
Общество 29.12.2018 11:28
7613 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:24
Волгоградский трамвай снялся в кино и вернулся на рельсыСмотреть фотографии
12:15
Волгоградский губернатор провел предновогодний «разбор полетов»Смотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области сменился руководитель СУ СКРСмотреть фотографии
11:00
Жители Волгограда в едином порыве прочитали новогодние стихиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
Из-за пожара 86-летняя жительница Волгоградской области встретит Новый год в больницеСмотреть фотографии
10:20
Кашель и насморк: в Волгоградской области случаев заболевания гриппом не выявленоСмотреть фотографии
09:21
Селяне Волгоградской области снова ставят на свинокСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
В Волгограде авария у ЦПКиО парализовала движение троллейбусовСмотреть фотографии
19:30
Волгоград - 2018: чем запомнится уходящий годСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В Волгограде за сутки до нового года ожидается снегопадСмотреть фотографии
19:17
"Вислоухое чудо": новогоднее желание юной волгоградки исполнила депутат ГосдумыCмотреть видео
15:37
В канун Нового года в некоторых дворах Волгограда «исчезли» контейнеры для мусораСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области эвакуированы пациенты больницы из-за прорыва трубы
11:03
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиляСмотреть фотографии
10:27
Елка из супермаркета или леса: волгоградцы назвали «за» и «против»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде назначен новый начальник полицииСмотреть фотографии
07:47
Волгоградцы поделились кусочком счастьяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Президент освободил от должности прокурора МосквыСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышуСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области главу стройфирмы судят за уклонение от уплаты 100 млн рублей налоговСмотреть фотографии
14:32
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги годаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
Замгубернатора Волгоградской области по социальным вопросам покинула кабинет на пр. Ленина Смотреть фотографии
13:26
На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде бывший участковый стал миллионером за счет сослуживцевСмотреть фотографии
12:34
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять летСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугуСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину АпаринуСмотреть фотографии
11:16
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покойСмотреть фотографии
11:14
Волгоградские полицейские изъяли более 20 килограммов «икры красного цвета»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:01
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 