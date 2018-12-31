В Волгоградской области сменился руководитель СУ СКР

Общество 31.12.2018 12:12
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31.12.2018 12:12
Михаил Музраев указом президента РФ освобожден от должности руководителя СУ СК России по Волгоградской области. Решение, как сообщил сегодня ИА "Высота 102" источник в Кремле, глава государства принял накануне.
Михаил Кандуевич Музраев - отдельная страница в современной истории региона, один из самых уважаемых представителей силовых структур Волгоградской области. Родился 1 января 1959 года в селе Новый Рогачик Калачевского района. Проходил срочную военную службу в рядах Военно-морского флота СССР. После окончания Саратовского юридического института им. Д.И. Курского по специальности правоведение в 1986 году поступил на службу в прокуратуру Волгоградской области. В первые годы службы прошел путь от стажера до начальника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры региона. С декабря 1996 года по сентябрь 2007 года Михаил Музраев состоял в должности заместителя прокурора Волгоградской области. За период службы неоднократно возглавлял следственно-оперативные группы по раскрытию особо тяжких насильственных преступлений, «заказных» убийств, в том числе совершенных организованными преступными группами и бандами. За образцовое исполнение служебного долга Михаил Музраев указом Президента РФ награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет многочисленные ведомственные награды.
На должность руководителя СУ СК по Волгоградской области указом президента назначен 51-летний Василий Семенов, возглавлявший до этого СУ СКР по Астраханской области.
По данным ИА "Высота 102", Михаил Музраев не уходит на пенсию, он продолжит госслужбу.
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