Общество 18.12.2018 09:20
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18.12.2018 09:20
Правительство РФ выделило Волгоградской области 200 миллионов рублей на реализацию проектов, связанных с увеличением пропускной способности дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева. Всего субсидии выделены 30 регионам на общую сумму более чем в 12 миллиардов рублей на различные работы в сфере дорожного хозяйства.
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