



Вспышка бешенства среди животных выявлена в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет ветеринарии, больное животное обнаружено в домовладении на улице Свердлова. В угрожаемую зону попали более 40 частных домов, расположенных на этой улице и ул. Дзержинского.

Утвержден план ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации бешенства в указанном жилом массиве. Все больные животные должны быть уничтожены. Их трупы либо сожгут, либо захоронят в скотомогильнике. В населенном пункте запланирована вынужденная иммунизация всех видов животных.

Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.



