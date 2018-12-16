Общество 16.12.2018 17:04
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16.12.2018 17:04
Вспышка бешенства среди животных выявлена в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет ветеринарии, больное животное обнаружено в домовладении на улице Свердлова. В угрожаемую зону попали более 40 частных домов, расположенных на этой улице и ул. Дзержинского.
Утвержден план ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации бешенства в указанном жилом массиве. Все больные животные должны быть уничтожены. Их трупы либо сожгут, либо захоронят в скотомогильнике. В населенном пункте запланирована вынужденная иммунизация всех видов животных.
Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.
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