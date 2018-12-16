Волгоградцы встали на лыжи

Общество 16.12.2018 09:23
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16.12.2018 09:23
Единственный в Волгограде пункт проката лыж открылся в Комсомольском саду. Как рассказали ИА «Высота 102» в МБУК «Отдых-Центр», все лыжи новые и рассчитаны как для детей, так и для взрослых. Уже немало волгоградцев накануне воспользовались возможностью покататься на лыжах. А на следующие выходные сотрудники учреждения проложат в парке классическую лыжню.
Волгоградцы, не избалованные таким обилием снега, который выпал в городе, в восторге от возможности поучаствовать в этой зимней забаве. К слову, многие волгоградцы берут в прокат лыжи в саду, а едут кататься за Волгу, в лес.
Фото МБУК "Центр-Отдых".
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