Волгоградцы встали на лыжи





Единственный в Волгограде пункт проката лыж открылся в Комсомольском саду. Как рассказали ИА «Высота 102» в МБУК «Отдых-Центр», все лыжи новые и рассчитаны как для детей, так и для взрослых. Уже немало волгоградцев накануне воспользовались возможностью покататься на лыжах. А на следующие выходные сотрудники учреждения проложат в парке классическую лыжню.

Волгоградцы, не избалованные таким обилием снега, который выпал в городе, в восторге от возможности поучаствовать в этой зимней забаве. К слову, многие волгоградцы берут в прокат лыжи в саду, а едут кататься за Волгу, в лес.

Фото МБУК "Центр-Отдых".



