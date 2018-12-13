Общество

«Попали в трубу»: в пятиэтажке Волгограда люди травятся угарным газом

Общество 13.12.2018 14:57
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13.12.2018 14:57



Над жителями дома №9 по ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда нависла смертельная опасность. Из-за проблем с вентиляцией они в любой момент могут погибнуть от отравления угарным газом. Семья Цибозовых уже побывала на грани жизни и смерти. Это произошло поздним вечером 25 ноября. Юлию и ее 4-летнюю дочку увезли на скорой в больницу. "Поначалу мы не поняли, что происходит, было очень плохо. Но у нашей дочки начались галлюцинации. Вызвали неотложку, медики сказали,  что похоже на отравление угарным газом. Это и подтвердили в больнице. Мы там лечились три дня", - вспоминает Юлия.  

Источниками утечки, как выяснилось, стали две квартиры, расположенные на одном вентиляционном канале. Отработанные газы с нижних этажей постоянно поступали  в квартиру Цибозовых и становились причиной постоянного недомогания членов семьи. Юлия  рассказала, что проблемы со здоровьем они испытывали давно. Все время болела голова, а ребенок начал ложиться спать на несколько часов раньше. По словам молодой мамы, на Кузнецова, 9 это не первый случай такого отравления. Соседи рассказывали, что также «болели от угарного газа».
Чтоб как-то решить проблему, супруг Юлии обратился в управляющую компанию. Провели работы:  замазали старую вентиляционную шахту и сделали новый выход. Но новую газовую колонку газовики устанавливать отказались. Сослались на то, что отработанные газы продолжают поступать в жилье.

Теперь семья осталась еще и без горячей воды. А угарный газ, по словам работников газовой службы, продолжает идти в квартиру, уже с других этажей. Новую "брешь в стене" пришлось заделать своими силами -  заткнуть полиэтиленовым пакетом. 
Юлия и ее супруг собираются судиться с управляющей компанией "Тандем", чтобы заставить ее обеспечить безопасность в квартире. ИА «Высота 102» также пытались дозвониться в УК. Однако связаться ни с директором, ни с мастером нам не удалось - на телефоны никто не отвечал. "Мы не понимаем, что нужно сделать, чтобы на нас обратили внимание? Мы уже написали жалобы в прокуратуру, МЧС, полицию, администрацию, департамент ЖКХ, госжилинспекцию - и ничего! Неужели надо, чтобы мы все умерли у себя в квартире? Может быть, тогда, наконец, кто-нибудь озаботится проблемами нашего дома?", - вопрошает Юлия. 

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