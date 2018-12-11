Происшествия

В Волгоградской области браконьер попался в "сети"

Происшествия 11.12.2018 14:55
1042 2
11.12.2018 14:55


Полицейские задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы в Палассовском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 38-летний безработный местный житель раскинул 80-метровую сеть на реке Торгун. 
Орудие незаконной ловли изъяли полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание — 2 года в тюрьме.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
12.11.2018 19:16
48441 4
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка
10.12.2018 22:44
12530 0
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП
07.12.2018 09:29
9321 11
Происшествия
11.12.2018 15:05
Происшествия 11.12.2018 15:05
3640 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.12.2018 12:35
Происшествия 11.12.2018 12:35
5566 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.12.2018 11:22
Происшествия 11.12.2018 11:22
972 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 22:44
Происшествия 10.12.2018 22:44
12530 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 16:39
Происшествия 10.12.2018 16:39
1669 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 16:25
Происшествия 10.12.2018 16:25
1290 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 15:40
Происшествия 10.12.2018 15:40
2641 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 15:25
Происшествия 10.12.2018 15:25
4930 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 15:06
Происшествия 10.12.2018 15:06
2458 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 10:51
Происшествия 10.12.2018 10:51
4281 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 09:42
Происшествия 10.12.2018 09:42
1145 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
10.12.2018 09:38
Происшествия 10.12.2018 09:38
1155 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.12.2018 12:45
Происшествия 09.12.2018 12:45
2617 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.12.2018 12:15
Происшествия 09.12.2018 12:15
1773 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
09.12.2018 11:39
Происшествия 09.12.2018 11:39
1661 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:04
«Высота 102» ТВ: В зимнем Волгограде полным ходом идет озеленение Cмотреть видео
19:42
Промсвязьбанк и Волгоградская область подтвердили вектор сотрудничестваСмотреть фотографии
16:35
Администрация Волгоградской области укрепляет союз с партией властиСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом асфальтируют снег под новые остановкиСмотреть фотографии
15:52
Дело на 2 миллиона: рабочие "Волгограднефтемаша" хотели обогатиться на никелеСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде осужденный за гибель четверых человек Ренат Булатов исключен из партии «Единая России»Смотреть фотографии
15:05
В Волгограде угнали дорогущий внедорожник с саратовскими номерамиСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области руководящий состав «Единой России» сложит полномочияСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области браконьер попался в "сети"Смотреть фотографии
14:53
Волгоградцы посмеялись над намерением чиновников запретить подарки учителям и врачамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Ростелеком» начал трансляцию телеканала Деда МорозаСмотреть фотографии
13:38
«Мусорный» регоператор Волгоградской области нашел на свалках операторовСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде мошенники "развели" учителей под видом полицейскихСмотреть фотографии
12:18
Журналистов ИА «Высота 102» отметили за популярные видеоролики о ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:23
Депутат Астраханской облдумы закончил эксперимент, попробовав прожить месяц на 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:22
Голодному жителю Волгоградской области грозит семь лет за взлом чужого домаСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде "ревизорро" из управления Роспотребнадзора проведет три года в колонии за взяткуСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом закрыли свалку дурно пахнущих промотходовСмотреть фотографии
09:50
«КАУСТИК» предложил старшекурсникам ВолгГТУ освоить профессию метрологаСмотреть фотографии
22:44
В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подросткаCмотреть видео
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 