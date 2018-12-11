В Волгоградской области браконьер попался в "сети"

Происшествия 11.12.2018 14:55
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11.12.2018 14:55
Полицейские задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы в Палассовском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 38-летний безработный местный житель раскинул 80-метровую сеть на реке Торгун.
Орудие незаконной ловли изъяли полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание — 2 года в тюрьме.
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