Общество 11.12.2018 11:13
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11.12.2018 11:13
Управление федеральной почтовой службы России по Волгоградской области отреагировало на публикацию ИА «Высота 102» «Почта России» в Волгограде гоняет посетителей по очередям», опубликованную на страницах информагентства 9 декабря 2018 года. Напомним, речь в материале шла об отношении руководства отделения «Почты России» №7 на проспекте Металлургов 14, в Краснооктябрьском районе к посетителям, об антисанитарии и отвратительной организации работы, которую жители района называют «издевательством над людьми». Так, чтобы получить обыкновенную бандероль, клиенты не только тратят массу времени, но и заряжаются отрицательными эмоциями.
Как говорится в комментарии главного специалиста по корпоративным коммуникациям УФПС Волгоградской области - филиала ФГУП «Почта России» Елены Суздальцевой, «проведена служебная проверка, виновные сотрудники будут привлечены к ответственности. В настоящее время уже осуществлена уборка территории, ремонт отделения запланирован в 2019 году».
Как заявила Елена Суздальцева, «Почта России» оперативно реагирует на все поступающие сигналы, связанные с работой ведомства и заинтересовано в качестве обслуживания клиентов. Она напомнила, что по всем вопросам клиенты волгоградского филиала могут обращаться по телефону «горячей линии» 8442-33-52-08, а также по бесплатному телефону «горячей линии» Почты России 8-800-200-58-88.
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