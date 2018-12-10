Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту









Алексей Маресьев упрочил позиции по окончании финального голосования в конкурсе «Великие имена России». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты голосования, которое финишировало накануне ночью, результат Алексея Маресьева – 39% голосов. У Георгия Жукова – 31%, у Василия Чуйкова – 29%. Количество проголосовавших достигло почти 60 тысяч человек. Ранее, напомним, практически всю последнюю неделю результаты были неизменными - у Алексея Маресьева - 36%, у Георгия Жукова и Василия Чуйкова – по 31%, несмотря на то, что количество проголосовавших увеличивалось.

Результаты голосования будут объявлены 4 декабря. Ранее волгоградцы выражали недоверие ходом и результатами голосования в конкурсе «Великие имена России». Председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе на днях призналась, что жители адресуют им такие же вопросы. Но предложила искать ответы на них в Москве, у организаторов конкурса. При этом она рассказала, что обсуждается идея присвоения имен великих соотечественников железнодорожным вокзалам, а также терминалам аэропортов.



