Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту

Общество 01.12.2018 17:48
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01.12.2018 17:48
Алексей Маресьев упрочил позиции по окончании финального голосования в конкурсе «Великие имена России». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты голосования, которое финишировало накануне ночью, результат Алексея Маресьева – 39% голосов. У Георгия Жукова – 31%, у Василия Чуйкова – 29%. Количество проголосовавших достигло почти 60 тысяч человек. Ранее, напомним, практически всю последнюю неделю результаты были неизменными - у Алексея Маресьева - 36%, у Георгия Жукова и Василия Чуйкова – по 31%, несмотря на то, что количество проголосовавших увеличивалось.
Результаты голосования будут объявлены 4 декабря. Ранее волгоградцы выражали недоверие ходом и результатами голосования в конкурсе «Великие имена России». Председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе на днях призналась, что жители адресуют им такие же вопросы. Но предложила искать ответы на них в Москве, у организаторов конкурса. При этом она рассказала, что обсуждается идея присвоения имен великих соотечественников железнодорожным вокзалам, а также терминалам аэропортов.
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