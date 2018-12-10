В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние

Мрачные коридоры, ржавые трубы, облупившаяся краска на стенах, плесень в душевых – привычная картина для работников завода «Красный Октябрь». Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил местным журналистам оценить условия, в которых металлурги находятся каждый день - где едят, переодеваются, принимают душ после тяжелой смены. Глава региона признался, что СМИ показали не самую страшную бытовку, хотя куда еще хуже?.. «Когда мы слышим разговоры о развитии предприятия со стороны людей, контролировавших производство, у нас возникает недоумение. Где оно развивалось? Какие условия создавались для людей?», - задается риторическим вопросом Андрей Бочаров.

Подробнее о том, как владельцы металлургического комбината, заработавшие миллиарды рублей, «заботились» о коллективе – смотрите в видеоматериале.

В ходе визита на предприятие глава региона прокомментировал журналистам сообщения в СМИ о продаже «Красного Октября» бизнесмену Павлу Кротову.

«Предприятие находится в процедуре банкротства, управляет комбинатом конкурсный управляющий. Сегодня в рамках расследования уголовных дел наложен арест на акции завода», - заявил губернатор.

Конкурсный управляющий на ВМК пояснил, не располагает информацией о продаже предприятия. «Пока мы пытаемся разобраться с документами и понять, что вообще происходит с заводом», - коротко ответил Сергей Харченко.

Напомним, 8 ноября арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК «Красный Октябрь» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, фигурантом которого является собственник предприятия Дмитрий Герасименко. Его обвиняют в том, что он вывел за рубеж 6 млрд рублей активов «Красного Октября». От следствия олигарх скрывается за границей. В настоящее время проводится работа по возвращению «Красного Октября» в юрисдикцию Российской Федерации.



