Может напасть на детей: на острове Сарпинский в Волгограде завелся волк

На острове Сарпинский в Волгограде объявили охоту на волка. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, разрешен отстрел одной особи хищника. Мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов должны пройти до 17 апреля 2025 года.

В ведомстве пояснили, что поводом для этого решения стало возникновение угрозы нанесения ущерба здоровью граждан. В частности, с соответствующим письмом в облкомприроды обратилось руководство школы №25, расположенной в хуторе Кожзавод, в котором сообщалось о возможности нападения волка на учащихся, проживающих в отдаленных от образовательного учреждения хуторах.

В школе корреспонденту ИА «Высота 102» сообщили, что, действительно, обращались с таким письмом в облкомприроды.

– О том, что на острове видели волка, а может быть, и волков, нам рассказали местные жители. Поэтому мы сделали все необходимое, чтобы обезопасить наших учеников, –прокомментировали в образовательном учреждении.

Между тем, местные жители рассказали корреспонденту ИА «Высота 102», что на острове хищники давно не встречались. И признались, что новость об объявившемся волке их удивила.