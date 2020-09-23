Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севера

Общество 23.09.2020 13:11
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23.09.2020 13:11
Строители собора Александра Невского в центре Волгограда решили отказаться от привычной тротуарной плитки, сообщает ИА "Высота 102". По информации Волгоградской епархии, вокруг собора в настоящее время выкладывают каменную брусчатку. Всего предстоит уложить 1 300 квадратных метров каменной брусчатки. Для этого используется колотый камень, который в природных условиях существует на севере нашей страны.
Отмечается, что брусчатка из натурального камня хорошо гармонирует с цоколем собора, выполненного из дымовского гранита. Из такого же материала сделаны и ступени.
Параллельно с укладкой брусчатки мастера облицовывают медью откосы и карнизы собора Александра Невского. Работают они на вышках, за их действиями можно наблюдать издалека.
Неделю назад на центральном входе в храм установили дубовые двери весом две тонны.
Напомним, открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.
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