Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севера





Строители собора Александра Невского в центре Волгограда решили отказаться от привычной тротуарной плитки, сообщает ИА "Высота 102". По информации Волгоградской епархии, вокруг собора в настоящее время выкладывают каменную брусчатку. Всего предстоит уложить 1 300 квадратных метров каменной брусчатки. Для этого используется колотый камень, который в природных условиях существует на севере нашей страны.





Отмечается, что брусчатка из натурального камня хорошо гармонирует с цоколем собора, выполненного из дымовского гранита. Из такого же материала сделаны и ступени.





Параллельно с укладкой брусчатки мастера облицовывают медью откосы и карнизы собора Александра Невского. Работают они на вышках, за их действиями можно наблюдать издалека.





Неделю назад на центральном входе в храм установили дубовые двери весом две тонны.

Напомним, открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.