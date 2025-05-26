Жителям Котово предложили запастись водой из-за новой аварии

Общество 26.05.2025 19:40
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26.05.2025 19:40
В Котово Волгоградской области, известном как город коммунальных катастроф, произошла новая авария на водоводе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, сегодня, 26 мая, в районе ФОКа по ул. Чапаева была обнаружена утечка.Сначала городские власти заявили, что в связи с порывом в поселках Буровик и Опытный завод водоснабжение будет прекращено до 15-00 ч. Однако затем уточнили, что воды в данных поселках не будет с 20-30 ч. до окончания ремонтных работ.
Жителей Котово предупредили, что на верхних этажах возможно пониженное давление воды. И предложили запастись водой.
Примерных сроков устранения аварии не называется.
Фото V102.RU (архив)
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