У чиновников Волгограда протекла крыша

Историческое здание Царицынского государственного банка, в котором в настоящее время располагается администрация Волгограда и гордума, нуждается в капитальном ремонте крыши, фасадов и помещений второго этажа. Такие выводы, как сообщает V102.RU, содержатся в акте государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Здание Царицынского государственного банка было построено в начале XX века в 1902 году на углу улиц Спасской (сейчас ул. Володарского) и Астраханской (сейчас ул. Советской). В нем размещалось отделение государственного банка России. Имя архитектора неизвестно, но известен строительный подрядчик и хозяин артели, возводившей здание, — им стал известный в Царицыне купец Владимир Миллер. С 1935 года в здании расположился городской комитет ВКП(б). После Великой Отечественной войны здание не только восстановили, но и реконструировали — к двум существующим этажам добавился третий. Администрация города, под тем или иным названием, располагается в этих помещениях уже более 80 лет, еще с довоенного времени.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
– Наблюдаются следы замачивания, протечки, биопоражение деревянных конструкций крыши, отслоение кровельного покрытия от несущих конструкций. Водосточная система – местами погнуты водосточные трубы и воронки водосточных труб, – говорится в документе.
Из-за протечек происходит разрушение карнизной части и оконных элементов. Также выявлены дефекты отмостки и фасадов.
Проектом предлагается проведение комплекса ремонтных работ на цоколе, стенах и декоративных элементах, а также на крыше. Планируется отремонтировать и усилить деревянный каркас крыши, полностью заменить существующие стропила, обрешетку гидроизоляции кровли, саму кровлю, утепление по полу чердачного помещения, выполнить устройство пароизоляции и другие работы.
На втором этаже необходимо выполнить демонтажные работы покрытия пола, стен, потолков, дверей и перегородок, отремонтировать и возвести все новое.
Фото из архива ИА «Высота 102»