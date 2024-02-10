У чиновников Волгограда протекла крыша

Историческое здание Царицынского государственного банка, в котором в настоящее время располагается администрация Волгограда и гордума, нуждается в капитальном ремонте крыши, фасадов и помещений второго этажа. Такие выводы, как сообщает V102.RU, содержатся в акте государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Здание Царицынского государственного банка было построено в начале XX века в 1902 году на углу улиц Спасской (сейчас ул. Володарского) и Астраханской (сейчас ул. Советской). В нем размещалось отделение государственного банка России. Имя архитектора неизвестно, но известен строительный подрядчик и хозяин артели, возводившей здание, — им стал известный в Царицыне купец Владимир Миллер. С 1935 года в здании расположился городской комитет ВКП(б). После Великой Отечественной войны здание не только восстановили, но и реконструировали — к двум существующим этажам добавился третий. Администрация города, под тем или иным названием, располагается в этих помещениях уже более 80 лет, еще с довоенного времени.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения.