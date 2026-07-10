117 волгоградцев позвонили в РПН в июне

На горячую линию в волгоградское управление Роспотребнадзора в июне обратились 117 человек. Это больше, чем в мае, когда было зафиксировано 93 звонка. 22% обращений касались санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, жители региона жаловались на санитарное состояние территории, качество воды и водоснабжения и атмосферного воздуха.