117 волгоградцев позвонили в РПН в июне

На горячую линию в волгоградское управление Роспотребнадзора в июне обратились 117 человек. Это больше, чем в мае, когда было зафиксировано 93 звонка. 22% обращений касались санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, жители региона жаловались на санитарное состояние территории, качество воды и водоснабжения и атмосферного воздуха.
Половина обращений касалась нарушения прав потребителей в сфере продажи непродовольственных товаров, ЖКХ, бытовых, образовательных, медицинских и транспортных услуг.
Напомним, в управлении открыта «горячая» телефонная линия консультирования – телефон +7(8442) 24-36-30, единый консультационный центр по телефонному номеру 8-800-555-49-43.