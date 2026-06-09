В Волгограде подскочила цена на черешню: сколько она стоит сейчас?





В Волгограде на фоне неурожая местной черешни спросом у покупателей пользуется привозной товар. Правда, цену на него уже сложно назвать демократичной.

В овощных лавках черешню продают в среднем по 750 рублей за килограмм. А вот в магазинах ее стоимость может доходить до 900 рублей.

- В конце апреля плодовые деревья покрылись плотными белыми «шапками». Признаться честно, надежды на будущий урожай были большие. Но из-за холодов – по ночам температура опускалась до 3-4 градусов, - пчелы не смогли как следует опылить деревья, и сейчас на вишне зреет всего несколько плодов. Такая же печальная картина и с абрикосом. Видимо, придется покупать привозное, - рассказывали волгоградцы.

Волгоградские агрономы подтвердили слова дачников, связав неурожай с неполноценным опылением деревьев пчелами.

Отметим, что два года назад килограмм местной черешни продавали по 300 рублей за кило. Менее крупные плоды волгоградцам отдавали и за 200 рублей.

Фото Павла Мирошкина