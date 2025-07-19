В Волгограде в сквере имени Симбирцева построят новый фонтан

19 июля губернатор Андрей Бочаров нагрянул с инспекцией в сквер имени В.Н. Симбирцева. Глава региона решил лично оценить ход работ по реконструкции зоны отдыха, где вот уже несколько месяцев пытаются вернуть к жизни огромный фонтан.





Накануне визита главы региона специалисты взялись за демонтаж старой тротуарной плитки, а также лестницы, примыкающей к ул. Мира.





Кроме того, здесь появился паспорт объекта и ограждение.





Во время осмотра городские власти доложили губернатору о 60% готовности фонтана.





По данным муниципалитета, подрядная организация приступила к работам с благоприятными погодными условиями и уже выполнила работы по демонтажу старого покрытия чаш, установке нового насосного оборудования и гидроизоляции.





Впереди работа с коммуникациями и дополнительное укрепление чаш. Кроме того, в течение года здесь появится ещё один фонтан. Он расположится вместо клумбы, примыкающей к памятнику Григорию Засекину.

Одновременно в сквере начались работы и по комплексному благоустройству. Это отдельный проект, который реализуется в рамках обновлении ул. Мира.





- Проект кажется простым, но не является таковым на самом деле. Здесь много объектов культурного наследия, сложные инженерные сооружения, требующие внимательного отношения, социальные объекты — библиотека Горького, планетарий, медицинские объекты и ряд других. Поэтапно, шаг за шагом, эти объекты приводятся в надлежащее состояние, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В рамках обновления парковой зоны здесь, помимо современного тротуарного покрытия, появится поливочный водопровод, новые растения, светильники и лавочки.

Отметим, по информации главы региона, на текущий момент общая готовность сквера имени В.Н. Симбирцева составляет 8%. В целом же комплексные работы должны завершиться к 9 мая 2026 года.

Фото: администрация Волгоградской области, ИА «Высота 102»