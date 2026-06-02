Для волгоградских школьников стартовал период сдачи ОГЭ





Сегодня, 2 июня, стартовал основной период сдачи ОГЭ в России, в том числе и в Волгоградской области. Официальная дата ранее была утверждена приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

С сегодняшнего дня девятиклассники напишут экзамен по математике, 5 июня для них пройдут экзаменационные работы по остальным предметам. 6 июня школьники будут сдавать информатику и иностранные языки, 9 июня - русский язык. 16 и 19 июня определены для сдачи общих предметов.

Резервные дни сдачи ОГЭ по математике и русскому языку назначены 29 июня и 2 июля соответственно, а 3 и 6 июля школьники смогут написать тест по другим учебным дисциплинам.

Для получения аттестата об основном общем образовании ученики девятых классов должны сдать ОГЭ как минимум по двум обязательных предметам.