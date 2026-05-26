



В администрации Волгоградской области сегодня, 26 мая, в Деннь российского предпринимательства состоялось награждение бизнесменов, представителей ресурсоснабжающих организаций, деловых объединений, вузов.

По информации регионального Агентства инвестиционного развития, также сегодня чествовали призеров и победителей конкурса «Лучшие бренды Волгоградской области», лидеров Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России».



В Волгоградской области продолжают совершенствовать механизмы взаимодействия с бизнесом, снижать административные барьеры и развивать инструменты поддержки инициативных и предприимчивых жителей. Главная цель – создание благоприятных условий для развития экономики, предприятий различных отраслей.



Справка. В настоящее время в регионе ведут деятельность порядка 82,4 тыс. субъектов МСП, в том числе 64,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.



