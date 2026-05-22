Аренда в Москве: где бюджетно, а где премиум – рейтинг районов

Апрельская статистика рынка долгосрочного найма жилья в столице показывает разницу в ценах между центром и периферией до пяти раз. Разобраться в многообразии районов и округов поможет аналитика, которая пригодится и тем, кто ищет жильё, и тем, кто его сдаёт. Если ваша цель – снять квартиру на длительный срок, ориентируйтесь не только на абсолютную цену, но и на соотношение стоимости, площади и транспортной доступности.
Самые доступные локации: где аренда не бьёт по бюджету
В топ-10 районов с минимальными медианными ставками входят преимущественно территории Новой Москвы и юго-восточные окраины. Лидер – Бирюлёво Западное (47 400 руб. в месяц). Далее следуют:
• Вешняки – 51 500 руб.
• Ивановское – 53 900 руб.
• Лосиноостровский район – 55 000 руб.
• Южное Бутово – 56 300 руб.
• Некрасовка, Братеево, Выхино-Жулебино, Южное Медведково, Молжаниновский район – от 58 200 до 59 800 руб.
Разница в цене между самым дешёвым и десятым районом составляет около 12 тысяч рублей. Среди административных округов самые низкие ставки – в Троицком (34 800 руб.) и Новомосковском (61 900 руб.). Восточный округ (72 100 руб.) и Юго-Восточный (80 000 руб.) занимают срединное положение.
Дорогие районы: цена за престиж и метраж
На противоположном полюсе – локации в пределах Садового кольца и престижные западные территории. Пресненский район лидирует с показателем 250 000 руб. в месяц. В десятку также входят:
• Арбат – 212 300 руб.
• Хамовники – 169 400 руб.
• Тверской район – 149 300 руб.
• Раменки – 145 300 руб.
• Якиманка, Мещанский, Дорогомилово, Хорошевский – от 137 200 до 126 300 руб.
Самые просторные квартиры сдаются именно в центре: на Арбате средняя площадь достигает 88,3 кв. м, в Пресненском районе – 69 кв. м, на Якиманке –68,4 кв. м. Среди округов по метражу лидируют Центральный (61,9 кв. м), Западный (49,1 кв. м) и Юго-Западный (47,7 кв. м).
Как использовать статистику на практике
Приведённые цифры помогают принимать взвешенные решения. Для арендаторов:
• Восточный округ (72 100 руб.) стоит ненамного дороже Новомосковского (61 900 руб.), но значительно ближе к центру – экономия времени на дорогу может оправдать разницу.
• В спальных районах выбор квартир больше, а договориться о скидке проще, чем в престижных локациях.
Для собственников аналитика служит ориентиром: если ваша ставка заметно выше медианной по району, проверьте, даёт ли объект реальные преимущества (свежий ремонт, близость метро, инфраструктура). В противном случае высок риск длительного простоя.
Таким образом, даже при ограниченном бюджете можно подобрать достойный вариант для долгосрочного проживания, если не зацикливаться на центре, а присмотреться к районам Новой Москвы, юго-востока или востока. Умение сопоставлять цены в разных локациях – залог выгодной сделки.
Фото: Ермолаева Анна, РА Дримтрейд.
