Жителей Котельниково после взрыва газа пустили в квартиры за вещами





Жители города Котельниково Волгоградской области отправились в пострадавший после взрыва газа дом, чтобы забрать свои вещи. Об этом ИА «Высота 102» сообщили 24 октября в администрации региона. Напомним, накануне в пятиэтажке на ул. Родина в результате происшествия загорелись две квартиры, один человек погиб, еще один был доставлен в реанимацию.

– По информации региональной оперативной рабочей группы, для жильцов 1, 2, 3 и 5 подъездов открыт доступ в квартиры, – сообщили а администрации Волгоградской области. – Люди забирают вещи, документы. Такой возможностью уже воспользовались свыше 70 жителей. В 4-й подъезд доступ пока закрыт.

Также сообщается, что пострадавшая панелька в настоящее время находится под охраной. Возле дома №1 по ул. Родина выставлены ограждения, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Взрыв в Котельниково прогремел около 11.00 23 октября. На место незамедлительно, напомним, прибыл глава города. После в райцентре Котельниковского района был развернут оперативный штаб под руководством заместителя губернатора Волгоградской области Олега Николаева. Представитель обладмина пообещал жильцам пострадавшей пятиэтажки всемерную помощь.

Будет ли пригоден дом для дальнейшего проживания, установит специальная комиссия.

– На сегодня назначен осмотр дома технической комиссией и экспертами для оценки состояния конструкций и принятия дальнейшего решения, – уточняют в обладмине.