Губернатор Бочаров провел прием волгоградцев по поручению Путина





В Волгограде сегодня, 23 апреля, Андрей Бочаров по поручению Президента РФ провел личный прием граждан. По информации пресс-службы администрации региона, в ходе встречи жители обратились к губернатору с рядом вопросов по переселению из аварийного жилья, ремонту учреждений культуры и образования, газификации и благоустройства.

Так, волгоградка Дарья Протасова обратилась к главе региона с вопросом расселения аварийного дома на ул. Олимпийская, 17. Здание было признано аварийным в 2017 году, поэтому жильцы просят уточнить дату фактического расселения. Дом вошел в программу расселения на 2026 год, на сегодняшний день уже закуплено новое жилье, идет оформление документов. Новое жилье будет предоставлено не позднее 1 октября 2026 года.

А многодетная мать из Фролово Светлана Кочетова пожаловалась главе региона на состояние школы №4 имени Ю.А. Гагарина, которой больше 60 лет.

По информации областного комитета образования и науки, данное учреждение является одной из лучших инклюзивных школ региона. Средства на модернизацию и оснащение новым оборудованием заложены в бюджете — более 84 млн рублей. Заключен контракт с подрядной организацией, график производства работ согласован с завершением к 1 сентября 2027 года.

Жительница Рудни Елена Федорова обратилась к Андрею Бочарову по вопросу состояния районной библиотеки, здание которого было построено еще в 1937 году и требует капитального ремонта. Библиотека очень нужна жителям, поскольку в нем жители не только берут книги, но и работают клубы с различными мероприятиями.

— Контроль за работой подрядчика должен осуществляться постоянно, это позволит выполнить работы качественно и в срок. Риски необходимо купировать через жесткий контроль выполнения контрактных обязательств, чтобы по окончанию работ Рудня получила шикарное здание, в котором будет размещена библиотека, — почеркнул губернатор.

От имени жителей Среднеахтубинского района вопрос о газификации хуторов Клетского сельского поселения задала губернатору Анастасия Толстоноженко. Так, в хуторе Щучий уже проложены внутрипоселковые сети, а голубое топливо пока в село не пришло.

Андрей Бочаров отметил, что вопросы газификации региона обсудит с руководством компании на предстоящем форуме.

Пенсионерка из Камышина Татьяна Стужук попросила губернатора помочь с благоустройством общественного пространства на площади Павших борцов. Ранее прилегающую к площади территорию уже частично привели в порядок, установили памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести».

Как пояснили в областном комитете ЖКХ, в 2026 году на данной территории будут установлены детские игровые площадки, лавочки, уложат тротуарную плитку.

По итогу встречи Андрей Бочаров отметил, что реализацию этого и ряда других проектов проконтролирует в ходе предстоящих рабочих поездок.