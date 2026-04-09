Участники СВО имеют право вернуть половину расходов на ЖКУ





Семьи участников СВО имеют право на компенсацию половины трат на услуги ЖКХ. Об этом сообщил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

– С 2025 года участники СВО и их семьи имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату ЖКУ. Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наем, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод, – пояснил Гибатдинов.

Для оформления льгот потребуется собрать пакет документов, в числе которых контракт о прохождении военной службы, а также документ об участии в СВО.

– Льгота действует бессрочно и предоставляется как во время участия в гражданина в СВО, так и после возвращения его домой. Обратиться может как сам боец, так и член его семьи с доверенностью в простой письменной форме, которые проживают совместно с ним (например, супруг, дети, родители, иждивенцы), – рассказал сенатор.