Под Волгоградом УК оштрафовали за теплую воду





Вынесенное ранее постановление Госжилнадзора в отношении управляющей организации ООО «УК Уют» оставлено без изменений арбитражным судом Волгоградской области. Как сообщили в органе исполнительной власти, поводом для наказания управляющей компании стала жалоба жильцов одной из квартир дома №13 по улице Нефтяников в рабочем поселке Городище Волгоградской области на недостаточно горячую воду.

Выяснилось, что температура коммунального ресурса по горячему водоснабжению в подающем трубопроводе системы горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом составляла +64,8°С. При этом в точке водоразбора в помещении квартиры потребителя она была уже ниже - в санитарном узле +58,7°С, на кухне +54,7°С. Такие параметры не соответствует требованиям действующего законодательства, подчеркнули в ведомстве. В частности, температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.



По данному факту в отношении УК было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация была оштрафована.



Добиться отмены штрафа в суде коммунальщикам не удалось. Судебный акт вступил в законную силу.





