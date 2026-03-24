Главное

Актуально

Федеральные новости

Федеральные новости
 Экс-главу мэрии Ростова Логвиненко оставили в СИЗО до 23 июня
Суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Ростова Алексею Логвиненко до 23 июня. Как передает Привет-Ростов, бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере —...
Федеральные новости
 Географию поездок саратовцев расширят «речными такси»
В Саратовской области планируют запуск речных такси, которые соединят Саратов и село Сабуровка, где расположен аэропорт Гагарин. По данным ИА «СарИнформ», общая протяженность пути в одну сторону составит 28...
Общество

Расписание дачных автобусов в Волжском весной-летом 2026 года

Общество 24.03.2026 14:27
0
24.03.2026 14:27


28 марта в Волжском Волгоградской области возобновят работу 6 дачных сезонных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии города-спутника, «Волжская автоколонна № 1732» запускает маршруты №№ 3, 11, 15, 41, 42, 51. Уже с 1 апреля маршруты перейдут на ежедневных режим работы. 

Редакция ИА «Высота 102» публикует график работы дачных маршрутов. 

Автобусы № 3 «Парк – о. Зеленый» будут работать ежедневно. Время отправления от остановки «Парк»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:10, 14:00, 14:58, 16:10, 17:10. В обратную сторону, с конечной «о. Зеленый», автобусы отправятся: 7:30, 8:30, 9:30, 10:39, 14:29, 15:28, 16:40, 17:40. 

Автобусы №15 «Парк – дачи ДОК» также будут работать ежедневно. Время отправления от остановки «Парк»: 7:10, 8:09, 9:08, 10:20, 14:10, 15:08, 16:20, 17:20. В обратную сторону, с конечной «дачи ДОК», автобусы отправятся: 7:40, 8:39, 9:38, 10:49, 14:39, 15:37, 16:50, 17:50. 

Автобусы №41 «37 микрорайон – СНТ «Взморье» будут работать ежедневно. Время отправления от остановки «37 микрорайон»: 7:20, 8:00, 9:00, 9:39, 12:00, 14:00, 15:20, 16:40, 17:11. В обратную сторону, с конечной «СНТ «Взморье»», автобусы отправятся: 8:09, 8:50, 9:50, 10:28, 12:53, 14:50, 16:09, 17:29, 18:00. 

Муршрут №42 «37 микрорайон – СНТ «Цветущий сад» будет работать в ежедневном формате. Время отправления от остановки «37 микрорайон»: 7:10, 7:40, 8:44, 9:20, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:45. В обратную сторону, с конечной «Цветущий сад», автобусы отправятся: 7:47, 8:30, 9:30, 10:05, 11:56, 13:45, 15:46, 16:46, 17:46, 18:31.

Автобусы №51 «37 микрорайон – СНТ «Исток» будут работать все дни, кроме понедельника. По вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням время отправления от остановки «37 микрорайон»: 6:20, 8:14, 13:20, 16:00. В обратную сторону, с конечной «СНТ «Исток»», автобусы отправятся: 7:22, 9:16, 14:22, 17:02, 18:57. 

По четвергам автобусы будут отправляться в 6:20, 8:14, 16:00 и в 17:55. С конечной станции - 7:22, 9:16, 17:02, и в 18:57. 

Маршрут №11 «32 микрорайон – пос. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия» будет иметь отдельное расписание для будних дней и выходных. Так, в будние с остановки «СНТ «Лилия»» автобусы будут отправляться: 5:42, 6:35, 7:45, 8:45, 9:40, 10:12, 11:55, 13:45, 16:15, 16:55, 17:25, 18:35 и 19:25. 

От остановки «32 микрорайон» автобусы будут следовать: 6:30, 7:05, 8:00, 9:00, 10:30, 12:20, 14:50, 15:30, 16:00, 17:10, 18:00. 

В выходные дни с остановки «СНТ «Лилия»» автобусы будут отправляться: 7:45, 8:45, 9:40, 10:12, 11:55, 13:45, 16:15, 16:55, 17:25, 18:35. 

От остановки «32 микрорайон» автобусы будут следовать: 6:30, 7:05, 8:00, 9:00, 10:30, 12:20, 14:50, 15:30, 16:00, 17:10. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.03.2026 14:45
Общество 24.03.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 14:27
Общество 24.03.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 14:24
Общество 24.03.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 13:51
Общество 24.03.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 13:27
Общество 24.03.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 13:18
Общество 24.03.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 12:18
Общество 24.03.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 12:17
Общество 24.03.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 12:05
Общество 24.03.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 12:03
Общество 24.03.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 11:56
Общество 24.03.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 11:52
Общество 24.03.2026 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 11:30
Общество 24.03.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 11:12
Общество 24.03.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2026 10:52
Общество 24.03.2026 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

