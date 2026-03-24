Расписание дачных автобусов в Волжском весной-летом 2026 года





28 марта в Волжском Волгоградской области возобновят работу 6 дачных сезонных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии города-спутника, «Волжская автоколонна № 1732» запускает маршруты №№ 3, 11, 15, 41, 42, 51. Уже с 1 апреля маршруты перейдут на ежедневных режим работы.

Редакция ИА «Высота 102» публикует график работы дачных маршрутов.

Автобусы № 3 «Парк – о. Зеленый» будут работать ежедневно. Время отправления от остановки «Парк»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:10, 14:00, 14:58, 16:10, 17:10. В обратную сторону, с конечной «о. Зеленый», автобусы отправятся: 7:30, 8:30, 9:30, 10:39, 14:29, 15:28, 16:40, 17:40.

Автобусы №15 «Парк – дачи ДОК» также будут работать ежедневно. Время отправления от остановки «Парк»: 7:10, 8:09, 9:08, 10:20, 14:10, 15:08, 16:20, 17:20. В обратную сторону, с конечной «дачи ДОК», автобусы отправятся: 7:40, 8:39, 9:38, 10:49, 14:39, 15:37, 16:50, 17:50.

Автобусы №41 «37 микрорайон – СНТ «Взморье» будут работать ежедневно. Время отправления от остановки «37 микрорайон»: 7:20, 8:00, 9:00, 9:39, 12:00, 14:00, 15:20, 16:40, 17:11. В обратную сторону, с конечной «СНТ «Взморье»», автобусы отправятся: 8:09, 8:50, 9:50, 10:28, 12:53, 14:50, 16:09, 17:29, 18:00.

Муршрут №42 «37 микрорайон – СНТ «Цветущий сад» будет работать в ежедневном формате. Время отправления от остановки «37 микрорайон»: 7:10, 7:40, 8:44, 9:20, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:45. В обратную сторону, с конечной «Цветущий сад», автобусы отправятся: 7:47, 8:30, 9:30, 10:05, 11:56, 13:45, 15:46, 16:46, 17:46, 18:31.

Автобусы №51 «37 микрорайон – СНТ «Исток» будут работать все дни, кроме понедельника. По вторникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням время отправления от остановки «37 микрорайон»: 6:20, 8:14, 13:20, 16:00. В обратную сторону, с конечной «СНТ «Исток»», автобусы отправятся: 7:22, 9:16, 14:22, 17:02, 18:57.

По четвергам автобусы будут отправляться в 6:20, 8:14, 16:00 и в 17:55. С конечной станции - 7:22, 9:16, 17:02, и в 18:57.

Маршрут №11 «32 микрорайон – пос. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия» будет иметь отдельное расписание для будних дней и выходных. Так, в будние с остановки «СНТ «Лилия»» автобусы будут отправляться: 5:42, 6:35, 7:45, 8:45, 9:40, 10:12, 11:55, 13:45, 16:15, 16:55, 17:25, 18:35 и 19:25.

От остановки «32 микрорайон» автобусы будут следовать: 6:30, 7:05, 8:00, 9:00, 10:30, 12:20, 14:50, 15:30, 16:00, 17:10, 18:00.

В выходные дни с остановки «СНТ «Лилия»» автобусы будут отправляться: 7:45, 8:45, 9:40, 10:12, 11:55, 13:45, 16:15, 16:55, 17:25, 18:35.

От остановки «32 микрорайон» автобусы будут следовать: 6:30, 7:05, 8:00, 9:00, 10:30, 12:20, 14:50, 15:30, 16:00, 17:10.