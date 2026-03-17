Жителя Котово оштрафовали за воровскую символику в ВКонтакте

46-летний житель Котово привлечён к административной ответственности за публикацию нацистской и экстремистской символики. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 22 января 2026 года в рамках мониторинга социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками правоохранительных органов была выявлена страница, принадлежащая Максиму Г. На ней имеются публикации, содержащие символику экстремистской организации «А.У.Е.»* в виде изображения мужчины с татуировками «воровских звезд», свастики и герба нацисткой Германии.
В отношении Максима Г. был составлен протокол об административном правонарушении.
Суд отметил, что деятельность международного общественного движения признана запрещённой в Российской Федерации решением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года.
Также опубликованные мужчиной материалы нарушают требования статьи 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», а также статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Доступ к странице был неограничен, поэтому возможность ознакомления с указанными публикациями имеют все пользователи социальной сети.
Максим Г. вину в совершении правонарушения признал полностью.
Его оштрафовали на 2 тысячи рублей. Постановление вступило в законную силу.
* Организация признана Минюстом экстремистской
«Умный дом» и свой парк за окном: в «Центропарке» на Тулака стартовали продажи второго дома17.03.2026 16:34 Реклама
Общество 17.03.2026 16:34 Реклама
В «Царицынской опере» исполнят «Лебединое озеро» в честь юбилея Татьяны Ерохиной17.03.2026 13:31 Реклама
Общество 17.03.2026 13:31 Реклама
