180 тысяч жителей Волгограда и области подключили «Госуслуги.Дом»





Число активных пользователей приложения «Госуслуги. Дом» в Волгограде и области превысило 180 тысяч человек. Такие данные сообщили в областном комитете ЖКХ. Как подчеркнули в органе исполнительной власти, этот сервис удобен для оплаты услуг ЖКУ, а также взаимодействия с УК.

Больше всего активных пользователей зафиксировано среди жителей Волгограда (90,1 тыс. чел.). В Волжском таких насчитывается 27,2 тыс. человек, в Камышине - 9,1 тыс. человек.

Среди возможностей сервиса — общение с соседями и представителями УК в интегрированном общедомовом чате мессенджера МАХ; предоставление гостевого доступа к управлению жильем для родственников и арендаторов; оплата услуг без комиссии; передача показаний приборов учета и многое другое.





