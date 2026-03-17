Волгоградцам рассказали о пользе госпабликов медучреждений





В Волгоградской области больницы и поликлиники развивают официальные страницы в социальных сетях для удобства жителей региона. Инструмент помогает волгоградцам экономить время и не попадаться на удочку мошенников.

Многочисленные паблики в Интернет изобилуют недостоверной информацией о «чудо-таблетках» и опасных методах лечения, которым не стоит доверять. В госпабликах публикуется только лишь проверенная информация от действующих специалистов. Терапевты, кардиологи, педиатры и другие врачи простым языком консультируют своих пациентов и дают рекомендации.

Также в официальных ресурсах больниц и поликлиник регулярно выходят материалы о профилактике различных заболеваний и другая полезная информация. Помимо этого, в госпабликах через встроенные мини-приложения есть возможность записаться на прием к врачу, а в комментариях на странице и личных сообщениях есть возможность задать свой вопрос или уточнить информацию о работе медучреждения.

На сегодня в Волгоградской области функционирует около 5,6 тысяч официальных пабликов, имеющих более 3,8 миллиона подписчиков. Более 200 сообществ из них являются официальными страницами медучреждений региона.