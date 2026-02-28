Газовая заправка открылась на трассе Р-22 в Волгоградской области





Новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция введена в эксплуатацию в сельском поселении Алексиковское Новониколаевского района. Она расположена на трассе Р-22. Станция стала 24-м таким объектом на территории региона, возведенным с привлечением ресурсов федерального проекта «Чистая энергетика» государственной программы «Развитие энергетики».

По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, производительность станции — до 540 м3/час. На ней одновременно могут обслуживаться до четырех транспортных средств. Для удобства потребителей здесь также работает точка питания и «быстрая» зарядная станция для электромобилей мощностью 150кВт.



В 2026-2028 годах в регионе планируется строительство еще четырех станций. Общий объем господдержки на эти цели предусмотрен в размере 144 млн рублей.



Фото администрации Волгоградской области

