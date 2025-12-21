Общество

19 тысяч инвалидов из Волгоградской области доставили в больницы

21.12.2025 12:50
Более 19 тыс. инвалидов и  пожилых жителей, имеющих проблемы со здоровьем,   в 2025 году смогли пройти вакцинацию и диспансеризацию благодаря работе «Мобильных бригад». По данным комитета соцзащиты, в настоящее время во всех районах региона работают 43 мобильные бригады, которые на спецавтомобилях доставляют жителей в медучреждения.  Специальные службы работают во всех муниципалитетах региона. С начала года услуги мобильных бригад были наиболее востребованы в Быковском, Новоаннинском и Палласовском районах.

Современные машины класса «универсал», оборудованные подъемником для инвалидной коляски, позволяют с комфортом перевозить маломобильных людей. В бригаду входит сопровождающий социальный работник. Такие услуги оказывают гражданам старше 60 лет, инвалидам и многодетным семьям.

Фото администрации Волгоградской области

Лента новостей

12:34
Волгоградцам показали, как выглядел проспект СталинаСмотреть фотографии
11:53
В Волжском пьяный подросток без прав разбил в хлам авто и покалечил двоих девочекСмотреть фотографии
11:43
«Бегемотиха прилегла прямо на трамвайных путях»: артисты цирка вспомнили трогательные и комичные истории из жизни закулисьяСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области двое погибли в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгограде участник Парада Победы Александр Колотушкин отмечает 99-летиеСмотреть фотографии
10:13
МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человекСмотреть фотографии
09:47
Экс-зама начальника УФСБ похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Дело арестованной экс-чиновницы из Волгограда обросло тайнойСмотреть фотографии
08:21
Магнитные бури минуют волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
07:54
Росавиация сняла 5-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:38
Проезд в волгоградских электричках подорожает до 52 рублейСмотреть фотографии
07:18
Военные сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Камышине 61-летний мужчина обгорел в банеСмотреть фотографии
06:19
В Волгоградской области сняли 6-часовой режим угрозы БПЛАСмотреть фотографии
06:09
Самый короткий день в 2025 году ждет волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
05:51
Росавиация запретила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:56
Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградцам рассказали, как изменятся суммы в платёжках за ЖКХ в 2026 годуСмотреть фотографии
21:12
Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законовСмотреть фотографии
20:33
В Горсаду и ЦПКиО зажгли огни на новогодних ёлкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Андрей Бочаров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
18:54
Бастрыкин взялся за похитивших пенсионерку волгоградских мошенниковСмотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области нашли мёртвыми двух провалившихся под лёд рыбаковСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде возложением цветов отметили День ФСБ РоссииСмотреть фотографии
16:49
Столичный ЦСКА показал высокий уровень волгоградской тренерской школыСмотреть фотографии
16:12
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками создание музея СВОСмотреть фотографии
15:20
Волгоград вошёл в топ-10 городов по количеству нераспроданных новостроекСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом водолазы ищут двух пропавших без вести рыбаковСмотреть фотографии
13:00
Путин обещал обновить футбольное поле в Волгограде для участников СВОСмотреть фотографии
12:27
От борьбы с «белыми» до поиска террористов: вспоминаем вековую историю службы волгоградских чекистовСмотреть фотографии
 