19 тысяч инвалидов из Волгоградской области доставили в больницы

Более 19 тыс. инвалидов и пожилых жителей, имеющих проблемы со здоровьем, в 2025 году смогли пройти вакцинацию и диспансеризацию благодаря работе «Мобильных бригад». По данным комитета соцзащиты, в настоящее время во всех районах региона работают 43 мобильные бригады, которые на спецавтомобилях доставляют жителей в медучреждения. Специальные службы работают во всех муниципалитетах региона. С начала года услуги мобильных бригад были наиболее востребованы в Быковском, Новоаннинском и Палласовском районах.
Современные машины класса «универсал», оборудованные подъемником для инвалидной коляски, позволяют с комфортом перевозить маломобильных людей. В бригаду входит сопровождающий социальный работник. Такие услуги оказывают гражданам старше 60 лет, инвалидам и многодетным семьям.
Фото администрации Волгоградской области