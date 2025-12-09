В Волжском 3 млн рублей потратят на отлов, лечение и «эвтаназию» бродячих собак





Власти Волжского объявили о поиске специалистов, готовых помочь муниципалитету решить вопрос бродячих собак. Накануне мэрия разместила электронный конкурс на оказание услуг по работе с бездомными животными.

Согласно проекту соглашения, исполнителю предстоит организовать отлов, «эвтаназию», а также «утилизацию медицинских отходов в случае медикаментозной эвтаназии» животных. Усыплять специалисты должны четвероногих, которые не жизнеспособны, а также при установлении факта агрессии животного к человеку или своим сородичам.

В целом же в прейскурант вошли восемь услуг: отлов и транспортировка животного до места содержания (3 тыс. рублей за особь), возврат в среду обитания (1,6 тыс. рублей), содержание животных (531 рубль в сутки), вакцинация и ветобслуживание (2,5 тыс. рублей), стерилизация и кастрация (3 тыс. рублей), «эвтаназия» и утилизация (2,2 тыс. рублей), утилизация останков в случае естественной гибели (2 тыс. рублей), холостой выезд бригады (833 рубля).

Отметим, заказчиком работ выступает комитет по обеспечению жизнедеятельности Волжского. На работу с животными из бюджета выделяется без малого 3 млн рублей. Соответствующие услуги исполнитель должен оказывать в течение 2026 года. Подрядчик будет отобран уже на следующей неделе.