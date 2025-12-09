Пассажирка погибла в жутком столкновении на объезде в Волгограде





8 декабря в Красноармейском районе Волгограда произошло жуткое ДТП. Около полудня на введённом в строй участке объездной дороги лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

- В 11:25 на пересечении автодорог «Р-22» с «с. Малые Чапурники – Астрахань» произошло столкновение автомобилей «Хендэ Акцент» и «Лада Гранта», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным с места аварии кадрам, обе машины получили серьёзные повреждения. В свою очередь, полицейские уточняют, что водитель и две пассажирки иномарки получили травмы и были доставлены в больницу. Впоследствии одна из женщин скончалась.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области