Волгоградцы увидят на небе «вагончики» Илона Маска

Компания Илона Маска осуществила запуск очередной партии спутников. Как сообщает ресурс Starwalk.space, запуск состоялся в ночь на 9 декабря. На околоземную орбиту выведены 28 аппаратов.
Общее количество спутников на земной орбите достигло уже 10 607 единиц.
Напомним, компания Илона Маска запускала спутники также в сентябре этого года. Волгоградцы, как и другие жители Земли, уже неоднократно наблюдали «поезд Илона Маска» в небе. Спутники представляют собой вереницу светящихся объектов, выстроенных по прямой линии и, как правило, притягивают взоры.