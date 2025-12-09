В Волгоградской области отменили действующую всю ночь опасность по БПЛА





9 декабря в Волгоградской области отменили действующий всю ночь режим опасности по БПЛА. Соответствующую рассылку оповещения в 6:06 начала единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жители и гости региона теперь могут без опаски выходить на улицу и приближаться к окнам в помещениях.

Напомним, режим опасности беспилотной атаки был объявлен в Волгоградской области 8 декабря в 22:08 и действовал порядка 8 часов. Практически одновременно, в 22:28, Росавиация сообщила об ограничении на использование воздушного пространства над Волгоградом гражданскими самолётами. Позже в Минобороны рассказали о ликвидации в регионе ещё двух БПЛА.