49 волгоградцев попали в ПВР после атаки беспилотников





В Волгограде после атаки беспилотников 29 ноября волгоградцам потребовался пункт временного размещения. От атаки ВСУ пострадали жители домов из Центрального, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов города.

Накануне утром в пункте размещения Краснооктябрьского района были размещены 49 человек. Уже к 11:00 жители пострадавших домов после обследования службами домов вернулись в свои квартиры.

По информации мэрии, пункты временного размещения граждан были открыты в Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах в школе №44 и лицеях №2 и №11. Здесь для людей подготовили спальные места и горячее питание.

Напомним, что в результате террористической атаки ВСУ были повреждены пять многоквартирных домов и строительный склад. Пострадали пять человек.